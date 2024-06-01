В Черновицкой области против сотрудника ТЦК применили газовый баллончик

В Черновицкой области напали с газовым баллончиком на работника ТЦК. Об инциденте сообщил Черновицкий областной ТЦК и СП.
"31 мая, в селе Черепковцы во время проведения военнослужащими ТЦК мер по оповещению военнообязанный гражданский совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК и СП", - рассказали в ТЦК.
Отмечается, что гражданин сопротивлялся и был задержан до приезда полиции.
Военнослужащий получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Он госпитализирован.
Как сообщили в областном ТЦК, пострадавший был переведен после тяжелого ранения из боевой бригады.
Напомним, что в Черкасской области во двор сотрудника ТЦК бросили гранату.
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