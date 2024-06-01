В Черновицкой области против сотрудника ТЦК применили газовый баллончик

В результате нападения военнослужащий ТЦК получил химические ожоги глаз и дыхательных путей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черновицкой области напали с газовым баллончиком на работника ТЦК. Об инциденте сообщил Черновицкий областной ТЦК и СП.

"31 мая, в селе Черепковцы во время проведения военнослужащими ТЦК мер по оповещению военнообязанный гражданский совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК и СП", - рассказали в ТЦК.

Отмечается, что гражданин сопротивлялся и был задержан до приезда полиции.

Военнослужащий получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Он госпитализирован.

Как сообщили в областном ТЦК, пострадавший был переведен после тяжелого ранения из боевой бригады.

Напомним, что в Черкасской области во двор сотрудника ТЦК бросили гранату.

Также мы писали, что мужчину в костюме аниматора-жирафа привезли во львовский ТЦК.

А на Закарпатье сотрудники ТЦК остановили фуру с лекарствами и задержали 23-летнего водителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.