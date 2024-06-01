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Перевод работника на другую работу во время военного положения: что нужно знать

11:04, 1 июня 2024
Работодатель не имеет права перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.
Перевод работника на другую работу во время военного положения: что нужно знать
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по трудам объясняет нюансы перевода работника на другую работу во время военного положения.

Согласно ст. 31 Кодекса законов о труде Украины, работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не оговоренной трудовым договором.

Согласно ч.3 ст. 43 Конституции Украины, использование принудительного труда запрещается. Не считается принудительным трудом военная или альтернативная (невоенная) служба, а также работа или служба, выполняемая лицом по приговору или иному решению суда или в соответствии с законами о военном и чрезвычайном положении.

В соответствии с требованиями ст. 32 Кодекса законов о труде Украины, перевод на другую работу на том же предприятии, в учреждении, организации, а также перевод на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию или в другую местность, хотя бы вместе с предприятием, учреждением, организацией, допускается только с согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных в статье 33 этого Кодекса и других случаях, предусмотренных законодательством.

Не считается переводом на другую работу и не требует согласия работника перемещения его на том же предприятии, в учреждении, организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение в той же местности, поручение работы на другом механизме или оборудовании в пределах специальности, квалификации или должности , определяемой трудовым договором Работодатель не имеет права перемещать работника на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.

В соответствии с требованиями ст. 33 Кодекса законов о труде Украины, временный перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, допускается только с его согласия.

Работодатель имеет право перевести работника сроком до одного месяца на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия, если она не противопоказана работнику по состоянию здоровья, только для предотвращения или ликвидации последствий стихийного бедствия, эпидемий, эпизоотий, производственных аварий, а также других обстоятельств, которые ставят или могут поставить под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия людей с оплатой труда за проделанную работу, но не ниже, чем средний заработок по предыдущей работе.

В случаях, указанных в части второй настоящей статьи, запрещается временный перевод на другую работу беременных женщин, женщин, имеющих ребенка с инвалидностью или ребенка младше шести лет, а также лиц в возрасте до восемнадцати лет без их согласия.

Однако согласно ч. 1 ст. 3 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», в период действия военного положения работодатель имеет право перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия (кроме перевода на работу в другую местность, на территории которой продолжаются активные) боевые действия), если такая работа не противопоказана работнику по состоянию здоровья, только для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий, а также других обстоятельств, которые ставят или могут представлять угрозу жизни или нормальным жизненным условиям людей, с оплатой труда за проделанную работу не ниже средней заработной платы по предварительной работе.

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