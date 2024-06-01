Во Львовской области 6 крылатых ракет попали в объекты критической инфраструктуры: есть пострадавшие

рф атаковала три объекта критической инфраструктуры.

Ночью во время ракетной атаки по Украине 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он добавил, что зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы ППК "Запад" в своей зоне ответственности уничтожили 18 ракет и 6 "шахедов".

В результате попадания есть разрушение.

Все системы жизнеобеспечения на Львовщине работают в штатном режиме.

По уточненной информации, на одном из объектов критической инфраструктуры пострадали четыре человека. Их госпитализировали, у всех — состояние средней тяжести.

Напомним, что в результате массированного обстрела повреждены две ТЭС.

Украинская ПВО сбила более 80 ракет и дронов, которыми рф осуществляла массированную атаку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.