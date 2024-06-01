«Это была долгая и напряженная ночь для нашей ПВО», — Польша поднимала в воздух авиацию из-за атаки рф по Украине

Польские силы поднимали в небо свою авиацию и авиацию союзников.

В ночь на 26 мая Польша поднимала в небо военную авиацию из-за массированной ракетной атаки рф по Украине. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Там заявили о "длинной и напряженной ночи" для их систем ПВО.

Отмечается, что польские силы ночью поднимали в небо собственную авиацию и авиацию союзников из-за массированной атаки рф по Украине.

"Массированный ракетный удар авиации большой дальности рф захватил всю территорию Украины, включая граничащие с Польшей регионы. Удары были нанесены маневренными ракетами типа "шахед" и баллистическими ракетами, выпущенными из Черноморского района", - добавили в сообщении.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский сказал, что вооруженные силы соседних стран НАТО могли бы помочь в перехвате российских ракет, но они "боятся эскалации".

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