Пожежа у 16-поверховому будинку Києва: евакуйовано три дитини та вісім дорослих

Трьом мешканцям знадобилася медична допомога.

Джерело фото: ДСНС

У Києві сталася пожежа в багатоповерховому будинку. Врятувати вдалося трьох дітей та вісім дорослих, однак уникнути постраждалих не вдалося. Про це повідомила ДСНС України.

Пожежа виникла в електрощитовій 16-поверхового житлового будинку з 1 по 14 поверх, а також зайнялося електрообладнання в підвалі. Під час проведення рятувальних робіт було евакуйовано трьох дітей та вісім дорослих із задимленої будівлі.

«Для порятунку також застосовувалась спеціальна висотна техніка ДСНС. Трьом дорослим було надано медичну допомогу на місці. Попередній діагноз - гостра реакція на стрес», - повідомили рятувальники.

Пожежу вдалося ліквідувати за пів години. Причини займання з'ясовуються.

Джерело фото: ДСНС

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