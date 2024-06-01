Де в Одеській області заборонили відвідувати пляжі

У місті Южне в Одеській області заборонили відвідувати місцеві пляжі цього року через мінну небезпеку. Відповідне оголошення було оприлюднено на сайті Южненської міської ради.
Зазначається, що заборону ввели через рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вона діятиме вподовж купального сезону.
"На території Южненської міської територіальної громади протягом купального сезону 2024 року заборонено відвідування місць масового відпочинку на водних об'єктах", — зазначили у міськраді.
Нагадаємо, що на Одещині планують відкрити 20 пляжів.
Тим часом у столиці не планують відкривати пляжний сезон.
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