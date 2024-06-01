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Міняв рублі: жителя Одещини судитимуть за нелегальний обмін валюти окупантів

22:58, 1 червня 2024
Чоловік за грошову винагороду незаконно займався обміном валюти окупантів.
Міняв рублі: жителя Одещини судитимуть за нелегальний обмін валюти окупантів
Фото: Одеська обласна прокуратура
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На Одещині судитимуть жителя Білгород-Дністровського, який проводив нелегальний обмін валюти окупантів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Попри заборону здійснення будь-яких операцій із використанням російських рублів та відсутність ліцензії НБУ, чоловік проводив обмін рублів на гривні та гривні на рублі. Свої послуги він рекламував у месенджері та на YouTube.

Після замовлення на конвертацію української гривні в російський рубль чоловік отримував від клієнта необхідну суму на банківську картку. Використовуючи валютні біржі, за допомогою переказу формату «peer to peer», конвертував гривню в електронні гроші у вигляді російського рубля. Далі, електронним російським рублем поповнював баланс карток російських банків, на вибір замовника послуг. Конвертація рубля у гривні також відбувалася через валютні біржі у форматі «peer to peer».

Переважна більшість клієнтів була з тимчасово окупованих територій України, а також з території країни-агресора.

Для реалізації схеми обвинувачений використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб. За свої послуги він утримував з клієнтів близько 15% від суми переказу.

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