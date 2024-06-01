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На Харківщині палає більше 3 700 гектарів лісів

17:39, 1 червня 2024
Більшість пожеж спричинено російськими обстрілами.
На Харківщині палає більше 3 700 гектарів лісів
Джерело фото: ДСНС
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На Харківщині триває гасіння дев'яти лісових пожеж. Понад 3 700 гектарів лісів охоплено полум'ям. Рятувальники повідомляють, що вдалося локалізувати шість пожеж на площі близько 2 300 гектарів. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Загорання охопило понад 3 тисячі 700 гектарів лісів. Більшість пожеж спричинили окупанти.

Наразі вдалося локалізувати 6 пожеж на площі близько 2 тисяч 300 гектарів.

Співробітники ДСНС та лісгоспів працюють в надважких умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками.

Складність гасіння пов’язана також з тим, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними ворожими боєприпасами.

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