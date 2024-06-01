Практика судов
  1. В мире

В Париже перекрыли одну из центральных площадей из-за подготовки к Олимпийским играм

21:15, 1 июня 2024
Площадь Согласия перекрыли для транспорта и пешеходов на лето.
В Париже перекрыли одну из центральных площадей из-за подготовки к Олимпийским играм
Источник фото: Touristl
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 июня в Париже Площадь Согласия полностью перекрыли на лето в связи с подготовкой к Олимпийским играм. Эту информацию предоставила BFMTV.

Сейчас на Площади Согласия продолжается последний этап подготовки к Олимпиаде, поэтому она полностью закрыта для движения транспорта и пешеходов. Здесь строится инфраструктура для различных спортивных соревнований, а также запланировано проведение церемонии открытия Паралимпийских игр.

Это перекрытие стало неожиданностью для многих горожан, поскольку они не видели никаких предупреждений. Люди жалуются, что трудно понять, каким образом двигаться по центру города, поскольку большинство улиц перекрыто.

В частности, улица Руаяль закрыта для движения в направлении север-юг, за исключением местного транспорта, а также в направлении юг-север от улицы Фобур-Сент-Оноре до площади Мадлен. Улица Рояль остается открытой для движения в направлении юг-север от улицы де Риволи до площади Мадлен. Местное обслуживание разрешено в направлении восток-запад на авеню Габриэль.

На Елисейских полях движение перекрыто между авеню Уинстона Черчилля и площадью Согласия в направлении запад-восток. доступ к мосту Concorde сохраняется для местных служб в направлении север-юг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
При перерегистрации авто и получении водительских прав будут проверять данные о месте жительства и оцифрованный образ лица

Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому ГЦС МВД при обращении лиц за административными услугами по получению права на управление, государственной регистрации (перерегистрации), снятию с учета авто будут проверять данные о лицах из разных реестров

Задержание и доставка военнообязанного в ТЦК – КУоАП и постановление Кабмина 560 определяют основания по-разному

КУоАП устанавливает, что в ТЦК лицо может быть доставлено с целью составления протокола об админправонарушении «в случае невозможности составить его на месте совершения правонарушения, если составление протокола обязательно», а постановление Кабмина 560 позволяет задержать лицо просто в случае отказа от получения повестки.

В Реестре судебных решений невозможно будет найти решения по искам граждан против органов власти – Рада готовится принять закон

В частности, в Реестре судебных решений станет невозможно найти дела о социальной защите военнослужащих.

Кто имеет право при проверке документов вручить повестку в ТЦК

Полицейские вручать повестки не могут, но могут оповещать по месту жительства, на работе, улице и задерживать, а представитель ТЦК должен предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки.

Изменение порядка расчета пенсии допустимо только при условии, что не предусматривает уменьшение размера пенсии – Верховный Суд

Верховный Суд высказался по поводу действия во времени закона об определении размера перерасчета пенсий в связи с ее индексацией.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Едуард Іванов
    Едуард Іванов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олег Новіков
    Олег Новіков
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олег Тимошенко
    Олег Тимошенко
    заступник голови Північно-західного апеляційного господарського суду
  • Володимир Сіверін
    Володимир Сіверін
    член Етичної Ради