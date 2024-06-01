В Париже перекрыли одну из центральных площадей из-за подготовки к Олимпийским играм

Площадь Согласия перекрыли для транспорта и пешеходов на лето.

Источник фото: Touristl

С 1 июня в Париже Площадь Согласия полностью перекрыли на лето в связи с подготовкой к Олимпийским играм. Эту информацию предоставила BFMTV.

Сейчас на Площади Согласия продолжается последний этап подготовки к Олимпиаде, поэтому она полностью закрыта для движения транспорта и пешеходов. Здесь строится инфраструктура для различных спортивных соревнований, а также запланировано проведение церемонии открытия Паралимпийских игр.

Это перекрытие стало неожиданностью для многих горожан, поскольку они не видели никаких предупреждений. Люди жалуются, что трудно понять, каким образом двигаться по центру города, поскольку большинство улиц перекрыто.

В частности, улица Руаяль закрыта для движения в направлении север-юг, за исключением местного транспорта, а также в направлении юг-север от улицы Фобур-Сент-Оноре до площади Мадлен. Улица Рояль остается открытой для движения в направлении юг-север от улицы де Риволи до площади Мадлен. Местное обслуживание разрешено в направлении восток-запад на авеню Габриэль.

На Елисейских полях движение перекрыто между авеню Уинстона Черчилля и площадью Согласия в направлении запад-восток. доступ к мосту Concorde сохраняется для местных служб в направлении север-юг.

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