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Більше 120 тисяч військовозобовʼязаних оновили облікові дані в ЦНАПах

19:45, 1 червня 2024
Найбільше заяв про уточнення даних надійшло з Києва.
Більше 120 тисяч військовозобовʼязаних оновили облікові дані в ЦНАПах
Джерело фото: obozrevatel
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Більш як 120 тисяч українців оновили свої облікові дані в Центрах надання адміністративних послуг, згідно з повідомленням Міністерства цифрової трансформації.

Мінцифра спрямувала зусилля на розвантаження територіальних центрів та спрощення процесу оновлення, розробивши електронний функціонал для ЦНАПів. Протягом двох тижнів роботи сервісу найбільше заяв на уточнення даних надійшло саме до центрів надання адміністративних послуг у Києві.

Цього тижня українці найчастіше оновлювали свої облікові дані в ЦНАПах наступних областей: Одеській, Львівській, Київській, Дніпропетровській та Полтавській. Нагадуємо, що для оновлення облікових даних в ЦНАПі необхідно мати при собі паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків та мобільний телефон.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у парламенті зареєстрували законопроект про продовження строку оновлення військово-облікових даних.

Нагадаємо, більше мільйона військовозобов’язаних оновили дані через Резерв+.

Разом з тим, Кабмін затвердив нову форму військового квитка, який зможе формуватися в електронному виді.

Крім того, стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

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