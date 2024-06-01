«Невже він хоче бути потім президентом-лузером», – Зеленський про ідею Трампа щодо перемир’я з росією

За словами Зеленського, такий крок може позначитися на впливі Сполучених Штатів у світі.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський попередив, що експрезидент США Дональд Трамп у разі повернення до Білого дому може стати «президентом-лузером» та послабити вплив США у світі, якщо буде наполягати на перемир'ї з росією. Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian.

«Я не зовсім розумію: невже він хоче бути потім президентом-лузером? Давайте уявимо собі, що президент – Трамп і, наприклад, він вирішив закінчити війну за рахунок України. І якимось чином в діалозі має підтвердження з російської сторони від путіна, що це стоп, це все. Українці не будуть з цим миритися, але він може тоді сказати: «Ну все, я вам не даю ніяку підтримку, зброї немає, фінансів немає». Домовиться, може, з кимось із партнерів, і вони також припинять. Авжеж, Україна без зброї голіруч не зможе воювати з багатомільйонною армією. Давайте уявимо», – сказав Зеленський.

Зеленський відзначив, що можливе перемир'я за умови, що Україна буде жертвою цього угоди, може призвести до зниження підтримки з боку США. Він відзначив, що в разі відмови від війни на користь миру, Україна може втратити доступ до необхідних збройних постачань та фінансової підтримки, що загрожує її обороноздатності.

На думку президента, у випадку, якщо США підтримають перемир'я, це може спричинити послаблення їхнього впливу на міжнародній арені. Зеленський попереджає, що це може спровокувати агресивні дії з боку росії, що призведе до серйозних геополітичних наслідків, включаючи ризик збройного конфлікту.

«І тоді путін піде далі, розуміючи, що Сполучені Штати вже не такий гравець. І тоді виходять на арену інші лідери інших країн, в більшості своїй авторитарні. Ось вам і закінчення ceasefire (припинення вогню – ред.), початок саме того, про що всі так бояться вголос говорити, це реальна Третя світова війна», – застеріг президент.

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