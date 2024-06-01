Треба бути дуже справедливими щодо мобілізації, – Зеленський про чоловіків, які не хочуть чи бояться воювати

За словами Зеленського, не можна сказати, що зараз всі тікають, хоча за 2,5 роки війни ситуація дещо змінилася.

Джерело фото: ArmyInform

Президент України Володимир Зеленський висловив розуміння щодо тих чоловіків, які не бажають воювати, проте наголосив на важливості мобілізації та справедливості в цьому процесі. Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

На питання, що в Україні нібито всі ухиляються від мобілізації, Зеленський відповів, що є випадки, коли люди не хочуть брати участь у війні або бояться, але це не є масовим явищем.

«Іноді трапляються випадки, про які Ви згадали. Хтось не хоче брати участь у війні. Хтось боїться. І я думаю, що вони люди. Всі ми люди. Але не можна сказати, що зараз всі тікають, а раніше не тікали. Ні, це не так. Коли майже все було окуповано, всі вийшли на вулицю, майже всі це робили. І я вважаю, що таке об'єднання і дало нам таку силу», - заявив він.

Президент відзначив, що за два з половиною роки війни ситуація дещо змінилася, але не кардинально.

«Звісно, через 2,5 роки війни - це дещо інша енергія, але, повірте, вона все одно є. Треба бути дуже справедливими, бо деокупація Київщини дозволила жити в Києві більш-менш безпечно. Якраз тому, що тут є мир, і тут є можливість жити, і тут, і тут зараз на вулицях багато людей - усе це якраз і приніс той щит із воїнів, які зараз стоять на фронті», - наголосив Зеленський.

Президент також розповів про зустріч з українкою в Португалії, яка втратила свого чоловіка на фронті. Вона запитала його, що буде далі, коли зменшилася кількість патріотичних добровольців.

«Я їй відверто сказав: «Ми повинні зробити все, щоб якомога швидше закінчилася війна. І мені дуже шкода, що ти втратила чоловіка. Він герой, і він точно герой не лише для вас, але й для всіх нас. Але ми не можемо сказати, що лише спочатку були патріоти. Бо якщо патріотів на передовій більше немає, то чому путін нас досі не окупував і не зрівняв нас остаточно?» - підсумував він.

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