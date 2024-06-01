Зеленський у Сінгапурі обговорив з делегацією США посилення ППО та санкції проти рф

Зеленський у Сінгапурі обговорив з делегацією США ситуацію на фронті та подальшу підтримку України.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи в Сінгапурі 1 червня, зустрівся з делегацією Комітету закордонних справ Палати представників США, щоб обговорити подальшу підтримку України та ситуацію на фронті. Про це Президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Поспілкувалися про ситуацію на передовій і напрями військової допомоги Україні, зокрема про посилення протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами до них. Окрема увага – посиленню санкційного тиску на рф» – розповів Зеленський.

Раніше ми писали, що Зеленський прибув до Сінгапуру для участі в безпековій конференції «Діалог Шангрі-Ла».

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