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Зеленский призвал Трампа посетить Украину, чтобы увидеть результаты агрессии рф лично

21:33, 1 июня 2024
Зеленский хочет открыто обсудить ситуацию в Украине с Трампом.
Зеленский призвал Трампа посетить Украину, чтобы увидеть результаты агрессии рф лично
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Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы экс-президент США Дональд Трамп посетил Украину, чтобы он лично увидел следы войны и смог общаться с ним. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Зеленский отметил, что хотел бы открыто обсудить ситуацию с Трампом и хотел бы, чтобы он посетил Украину, чтобы собственными глазами увидеть последствия войны.

«Кажется, и ему это было бы нужно, чтобы глубже понять ситуацию. Он знает путина, насколько я понимаю из некоторых высказываний. Думаю, чтобы знать путина, надо не только общаться с ним, но и увидеть результаты того, что он принес в Украину. Ты больше поймешь, с кем имеешь дело», - пояснил он.

«Если бы я потом имел возможность с ним пообщаться, как он все видел - тогда бы я понял и это было бы для меня отправной точкой по стратегии», - добавил президент.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что экс-президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом может стать «президентом-лузером» и ослабить влияние США в мире, если будет настаивать на перемирии с россией.

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