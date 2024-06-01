В Венеции уменьшили туристические группы и запретили громкоговорители

Так власти Венеции борются с туризмом.

В Венеции вступили в силу новые правила, запрещающие использование громкоговорителей, которые часто используют гиды, и ограничивают размер туристических групп до 25 человек. Об этом сообщает BBC.

Так власти Венеции пытаются ограничить влияние чрезмерного туризма на североитальянский город Чрезмерный туризм считается одной из самых актуальных проблем Венеции, население которой составляет около 250 000 человек. В 2019 году город посетило более 13 миллионов туристов.

С тех пор количество туристов уменьшилось, в частности из-за пандемии COVID-19. Однако ожидается, что в ближайшие годы поток туристов превысит уровень до пандемии. Из-за опасений, что туристы могут заполонить историческую часть, из Венеции начался массовый отток местных жителей.

Из-за опасений, что туристы могут заполонить исторический островной город, в Венецию начали массовый отток местных жителей.

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