Сезон холери в Україні: що робити та як уникнути захворювання

З 1 червня в Україні починається посилений епідемічний нагляд за холерою.

Почався епідемічний сезон холери в Україні, що особливо небезпечно влітку, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Холера - гостра діарейна інфекція, спричинена бактерією Vibrio cholerae О1 або О139, яка передається через забруднену воду та їжу. Без лікування може призвести до зневоднення та смерті.

З 1 червня по 1 жовтня посилено ведеться епідемічний нагляд за холерою. Медичні заклади мають необхідні ліки, розчини та дезінфектанти. Операційні групи готові реагувати на випадки підозр на холеру.

Нагляд включає дослідження зразків води та моніторинг довкілля. У 2023 році підозри на холеру були зафіксовані в Запорізькій та Чернігівській областях, але не підтвердилися. Загалом було обстежено 12 604 людини та проведено 11 073 дослідження води.

Щоб уникнути захворювання:

уникайте купання та покупок у забруднених водоймах;

дотримуйтесь особистої гігієни та мийте руки перед їжею;

вживайте чисту воду, кип'ятіть її;

мийте овочі та фрукти перед вживанням;

ретельно готуйте їжу.

При своєчасному лікуванні холера закінчується одужанням. Дотримання профілактичних заходів допоможе захистити себе та близьких від цієї інфекції.

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