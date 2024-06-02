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На Житомирщині перекинувся мотоцикл: водій загинув

07:54, 2 червня 2024
Мотоцикл виїхав на узбіччя, в результаті чого перекинувся.
На Житомирщині перекинувся мотоцикл: водій загинув
Джерело фото: zhytomyr.police
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У Радомишльській громаді сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Поліція розпочала розслідування цієї події. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Інцидент трапився на автодорозі Радомишль – Ірша, неподалік села Великої Рачі. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 у місті Радомишль Житомирського району.

За попередніми даними, водій мотоцикла «Spark», який рухався у напрямку села Межирічки, виїхав на узбіччя дороги, де трапилося перекидання транспортного засобу. На жаль, від отриманих травм у ДТП загинув керманич двоколісника, 30-річний мешканець Радомишльської громади.

Поліція розпочала досудове розслідування за статтею 286 частина 2 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Ліквідуючи аварійні ситуації на дорозі, правоохоронці закликають водіїв всіх транспортних засобів дотримуватися Правил дорожнього руху та бути особливо уважними, особливо в умовах обмеженої видимості. Дотримання безпечної швидкості руху та дистанції допоможе вчасно реагувати на будь-які зміни на дорозі.

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