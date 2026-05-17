  1. В Україні

Українцям пояснили, коли донати на благодійність дають право на податкову знижку

10:37, 17 травня 2026
Громадяни, які протягом року переказували кошти на благодійність, можуть скористатися правом на податкову знижку, однак лише за умови, що внески були здійснені на користь неприбуткових організацій та підтверджені відповідними документами.
Українці, які протягом року перераховували кошти на благодійні цілі, можуть претендувати на отримання податкової знижки. Йдеться про механізм, який дозволяє зменшити суму річного оподатковуваного доходу на підтверджені витрати, здійснені платником податків упродовж звітного періоду.

За яких умов можна отримати податкову знижку

Право на податкову знижку виникає лише у разі, якщо благодійна допомога була надана неприбутковим організаціям, які офіційно зареєстровані в Україні та на дату отримання коштів або майна перебували у Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

При цьому сума витрат, яку дозволено включити до податкової знижки, не може перевищувати 4% загального річного оподатковуваного доходу платника податків.

Які документи необхідні

Для підтвердження права на податкову знижку потрібно мати документи, що підтверджують понесені витрати. Це можуть бути:

  • квитанції;
  • фіскальні або товарні чеки;
  • прибуткові касові ордери;
  • копії договорів, якщо вони укладалися.

У документах обов’язково повинні бути зазначені дані благодійника та отримувача допомоги.

Копії підтверджуючих документів подаються разом із податковою декларацією. Водночас оригінали залишаються у платника податків і мають зберігатися протягом установленого законом строку. У разі перевірки контролюючий орган може вимагати надати документи, що підтверджують доходи або витрати, заявлені для отримання податкової знижки.

Які благодійні внески не враховуються

У податковій службі звертають увагу, що перекази на особисті банківські рахунки волонтерів не дають права на отримання податкової знижки. Так само не враховуються внески, зроблені на спеціальні рахунки, зокрема Національного банку України чи платформи UNITED24, оскільки такі юридичні особи не мають статусу неприбуткових організацій у розумінні податкового законодавства.

Перед поданням декларації податківці рекомендують перевіряти інформацію про організацію у відповідних державних реєстрах, щоб переконатися у можливості включення благодійних витрат до податкової знижки.

Подати документи для отримання податкової знижки за витратами, понесеними у 2025 році, можна до 31 грудня 2026 року.



