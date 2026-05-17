Украинцам объяснили, когда донаты на благотворительность дают право на налоговую скидку

Украинцы, которые в течение года перечисляли средства на благотворительные цели, могут претендовать на получение налоговой скидки. Речь идет о механизме, позволяющем уменьшить сумму годового налогооблагаемого дохода на подтвержденные расходы, понесенные налогоплательщиком в течение отчетного периода.

При каких условиях можно получить налоговую скидку

Право на налоговую скидку возникает только в случае, если благотворительная помощь была предоставлена неприбыльным организациям, официально зарегистрированным в Украине и на дату получения средств или имущества включенным в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

При этом сумма расходов, которую разрешено включить в налоговую скидку, не может превышать 4% общего годового налогооблагаемого дохода налогоплательщика.

Какие документы необходимы

Для подтверждения права на налоговую скидку необходимо иметь документы, подтверждающие понесенные расходы. Это могут быть:

квитанции;

фискальные или товарные чеки;

приходные кассовые ордера;

копии договоров, если они заключались.

В документах обязательно должны быть указаны данные благотворителя и получателя помощи.

Копии подтверждающих документов подаются вместе с налоговой декларацией. При этом оригиналы остаются у налогоплательщика и должны храниться в течение установленного законом срока. В случае проверки контролирующий орган может потребовать предоставить документы, подтверждающие доходы или расходы, заявленные для получения налоговой скидки.

Какие благотворительные взносы не учитываются

В налоговой службе обращают внимание, что переводы на личные банковские счета волонтеров не дают права на получение налоговой скидки. Также не учитываются взносы, перечисленные на специальные счета, в частности Национального банка Украины или платформы UNITED24, поскольку такие юридические лица не имеют статуса неприбыльных организаций в понимании налогового законодательства.

Перед подачей декларации налоговики рекомендуют проверять информацию об организации в соответствующих государственных реестрах, чтобы убедиться в возможности включения благотворительных расходов в налоговую скидку.

Подать документы для получения налоговой скидки по расходам, понесенным в 2025 году, можно до 31 декабря 2026 года.

