Робота у вихідні під час воєнного стану: як мають оплачувати працю

09:42, 17 травня 2026
Під час дії воєнного стану працівників можуть залучати до роботи у вихідні дні, однак така праця підлягає обов’язковій компенсації.
Під час дії воєнного стану правила організації трудових відносин в Україні зазнали змін, зокрема у частині залучення працівників до роботи у вихідні дні. Водночас основні гарантії щодо компенсації за роботу у неробочий час продовжують діяти, якщо інше не визначено трудовим договором або локальними актами роботодавця.

Відповідно до частини 6 статті 6 Закону №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» на період воєнного стану не застосовуються положення статті 73 Кодексу законів про працю України. Таким чином, святкові та неробочі дні, визначені цією статтею, тимчасово не враховуються, а вихідними днями залишаються субота та неділя.

У разі якщо роботодавець встановлює тривалість робочого часу понад загальні норми, передбачені законодавством, така робота підлягає оплаті у підвищеному розмірі відповідно до обсягу понаднормово виконаної праці.

Робота у вихідний день під час воєнного стану компенсується за загальними правилами трудового законодавства. Працівник може обрати один із двох варіантів компенсації: отримати інший день відпочинку або грошову виплату у подвійному розмірі.

Форма компенсації визначається за домовленістю між працівником і роботодавцем до видання відповідного наказу. При цьому право обрати спосіб компенсації належить саме працівнику.

