Работа в выходные во время военного положения: как должны оплачивать труд

Во время действия военного положения работники могут привлекаться к работе в выходные дни, однако такой труд подлежит обязательной компенсации.

Во время действия военного положения правила организации трудовых отношений в Украине претерпели изменения, в частности в части привлечения работников к работе в выходные дни. В то же время основные гарантии компенсации за работу в нерабочее время продолжают действовать, если иное не определено трудовым договором или локальными актами работодателя.

Согласно части 6 статьи 6 Закона №2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" на период военного положения не применяются положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины. Таким образом, праздничные и нерабочие дни, определенные в этой статье, временно не учитываются, а в выходные дни остаются суббота и воскресенье.

В случае если работодатель устанавливает продолжительность рабочего времени сверх общих норм, предусмотренных законодательством, такая работа подлежит оплате в повышенном размере в соответствии с объемом сверхурочно выполненного труда.

Работа в выходной день во время военного положения компенсируется по общим правилам трудового законодательства. Сотрудник может выбрать один из двух вариантов компенсации: получить другой день отдыха или денежную выплату в двойном размере.

Форма компенсации определяется по договоренности между работником и работодателем к изданию соответствующего приказа. При этом право выбрать способ компенсации принадлежит именно работнику.

