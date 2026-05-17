  1. В Украине

Работа в выходные во время военного положения: как должны оплачивать труд

09:42, 17 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Во время действия военного положения работники могут привлекаться к работе в выходные дни, однако такой труд подлежит обязательной компенсации.
Работа в выходные во время военного положения: как должны оплачивать труд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время действия военного положения правила организации трудовых отношений в Украине претерпели изменения, в частности в части привлечения работников к работе в выходные дни. В то же время основные гарантии компенсации за работу в нерабочее время продолжают действовать, если иное не определено трудовым договором или локальными актами работодателя.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно части 6 статьи 6 Закона №2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" на период военного положения не применяются положения статьи 73 Кодекса законов о труде Украины. Таким образом, праздничные и нерабочие дни, определенные в этой статье, временно не учитываются, а в выходные дни остаются суббота и воскресенье.

В случае если работодатель устанавливает продолжительность рабочего времени сверх общих норм, предусмотренных законодательством, такая работа подлежит оплате в повышенном размере в соответствии с объемом сверхурочно выполненного труда.

Работа в выходной день во время военного положения компенсируется по общим правилам трудового законодательства. Сотрудник может выбрать один из двух вариантов компенсации: получить другой день отдыха или денежную выплату в двойном размере.

Форма компенсации определяется по договоренности между работником и работодателем к изданию соответствующего приказа. При этом право выбрать способ компенсации принадлежит именно работнику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина военное положение трудовые отношения

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Установить факт гражданского брака до 2004 года невозможно — Верховный Суд

Верховный Суд вынес важное решение для семей военных: гражданский брак до 2004 года не признается.

Можно ли перевести работника на более низкую зарплату из-за финансовых трудностей предприятия — позиция ВС

Финансовые трудности не всегда позволяют уменьшить зарплату работнику.

Бронирование от мобилизации станет платным или с обязательной службой в резерве

Новый законопроект вводит обязательное участие в обороне для каждого, кто получил отсрочку по работе.

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Верховний Суд обязал поручителя выплатить более 800 тысяч грн за просроченный кредит должника

Суд подтвердил начисление инфляционных потерь и 3% годовых за неисполненное денежное обязательство поручителя, что увеличило сумму долга.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]