Пенсія по інвалідності: як не втратити виплати та хто може отримати їх без стажу

В Україні пенсію по інвалідності призначають особам, які втратили працездатність, за наявності необхідного страхового стажу, визначеного залежно від віку та групи інвалідності, а в окремих випадках такі виплати можуть бути призначені незалежно від стажу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні громадяни, які втратили працездатність через стан здоров’я, можуть оформити пенсію по інвалідності. Однією з ключових умов для призначення таких виплат є наявність необхідного страхового стажу, обсяг якого залежить від віку людини та встановленої групи інвалідності.

Законодавство передбачає три групи інвалідності — I, II та III. Рішення про встановлення групи, причину інвалідності, дату її настання та строк, на який вона визначається, ухвалюється за результатами медико-соціальної експертизи.

У Пенсійному фонді наголошують, що право на пенсію по інвалідності не залежить від того, коли саме настала втрата працездатності. Інвалідність могла бути встановлена як у період роботи, так і до працевлаштування чи вже після звільнення.

Коли потрібно звернутися за призначенням пенсії

Для того щоб пенсію призначили з дати встановлення інвалідності, необхідно подати заяву до органів Пенсійного фонду протягом трьох місяців після отримання відповідного статусу. Якщо цей строк пропустити, виплати нараховуватимуть лише з дня фактичного звернення.

Який страховий стаж необхідний

Тривалість страхового стажу, що дає право на пенсію по інвалідності, визначається з урахуванням віку особи та групи інвалідності.

Для осіб з інвалідністю I групи мінімальний стаж становить:

1 рік — для людей віком до 25 років включно;

2 роки — для осіб від 26 до 28 років;

надалі вимоги збільшуються залежно від віку і можуть сягати 10 років для людей віком від 54 до 59 років.

Для людей з інвалідністю II та III груп вимоги є такими:

1 рік страхового стажу — для осіб до 23 років включно;

2 роки — для людей віком від 24 до 26 років;

з віком необхідний стаж також збільшується і може становити до 14 років для осіб від 56 до 59 років.

Коли пенсію призначають без страхового стажу

Закон передбачає окремі випадки, коли пенсія по інвалідності може бути призначена незалежно від наявного страхового стажу. Таке право мають:

особи, які отримали інвалідність під час проходження строкової військової служби;

громадяни, які зазнали поранень, травм або інших ушкоджень здоров’я під час подій Революції Гідності у 2013–2014 роках.

Люди, яким інвалідність встановили вже після досягнення пенсійного віку, можуть оформити пенсію по інвалідності за умови наявності щонайменше 15 років страхового стажу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.