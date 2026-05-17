Пенсия по инвалидности: в каких случаях выплаты назначаются без стажа

10:19, 17 мая 2026
В Украине пенсию по инвалидности назначают лицам, потерявшим трудоспособность при наличии необходимого страхового стажа, определенного в зависимости от возраста и группы инвалидности, а в отдельных случаях такие выплаты могут быть назначены независимо от стажа.
В Украине граждане, утратившие трудоспособность по состоянию здоровья, могут оформить пенсию по инвалидности. Одним из ключевых условий для назначения таких выплат является наличие необходимого страхового стажа, продолжительность которого зависит от возраста человека и установленной группы инвалидности.

Законодательство предусматривает три группы инвалидности — I, II и III. Решение об установлении группы, причине инвалидности, дате её наступления и сроке, на который она устанавливается, принимается по результатам медико-социальной экспертизы.

В Пенсионном фонде подчёркивают, что право на пенсию по инвалидности не зависит от того, когда именно наступила утрата трудоспособности. Инвалидность могла быть установлена как в период работы, так и до трудоустройства либо уже после увольнения.

Когда необходимо обращаться за назначением пенсии

Чтобы пенсию назначили со дня установления инвалидности, необходимо подать заявление в органы Пенсионного фонда в течение трёх месяцев после получения соответствующего статуса. Если этот срок пропустить, выплаты будут начисляться только со дня фактического обращения.

Какой страховой стаж необходим

Продолжительность страхового стажа, дающего право на пенсию по инвалидности, определяется с учётом возраста человека и группы инвалидности.

Для лиц с инвалидностью I группы минимальный стаж составляет:

1 год — для лиц в возрасте до 25 лет включительно;

2 года — для лиц от 26 до 28 лет;

далее требования увеличиваются в зависимости от возраста и могут достигать 10 лет для лиц в возрасте от 54 до 59 лет.

Для лиц с инвалидностью II и III групп требования следующие:

1 год страхового стажа — для лиц до 23 лет включительно;

2 года — для лиц в возрасте от 24 до 26 лет;

с возрастом необходимый стаж также увеличивается и может составлять до 14 лет для лиц в возрасте от 56 до 59 лет.

Когда пенсию назначают без страхового стажа

Закон предусматривает отдельные случаи, когда пенсия по инвалидности может быть назначена независимо от наличия страхового стажа. Такое право имеют:

лица, получившие инвалидность во время прохождения срочной военной службы;

граждане, получившие ранения, травмы или другие повреждения здоровья во время событий Революции Достоинства в 2013–2014 годах.

Люди, которым инвалидность установили уже после достижения пенсионного возраста, могут оформить пенсию по инвалидности при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

