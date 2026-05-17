Медсестра через суд домоглася зарахування стажу у подвійному розмірі за 20 років роботи у тубдиспансері

Черкаський окружний адміністративний суд задовольнив позов медичної працівниці до органів Пенсійного фонду України щодо зарахування періоду роботи у протитуберкульозному диспансері до спеціального стажу у подвійному розмірі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Черкаський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу № 580/1361/26 за позовом пенсіонерки до Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області та Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві щодо визнання протиправним рішення в частині розрахунку спеціального стажу та зобов’язання здійснити перерахунок пенсії.

Суд досліджував питання щодо зарахування до страхового стажу у подвійному розмірі періоду роботи у протитуберкульозному диспансері з 1 січня 2004 року по 30 квітня 2024 року відповідно до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Предмет спору

Позивачка просила суд визнати протиправним та скасувати рішення органів Пенсійного фонду №23235008476 від 15 серпня 2025 року в частині розрахунку спеціального стажу, а також зобов’язати Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області здійснити перерахунок пенсії з 8 серпня 2025 року з урахуванням спеціального стажу у подвійному розмірі за період роботи з 1 січня 2004 року по 30 квітня 2024 року та виплатити недоотримані суми пенсійного забезпечення.

На обґрунтування позовних вимог зазначалося, що органи Пенсійного фонду не зарахували до спеціального стажу період роботи у КНП «Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер Черкаської обласної ради», незважаючи на те, що такий стаж підтверджується трудовою книжкою та довідкою про підтвердження наявного трудового стажу. Позивачка працювала у протитуберкульозному диспансері на посадах молодшої медичної сестри та сестри медичної палатної.

Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області у відзиві на позов зазначило, що після набрання чинності новою редакцією статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» пільгове обчислення стажу після 1 січня 2004 року застосовується лише для визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах та за вислугу років, а не для визначення розміру пенсії по інвалідності. Відтак, на думку відповідача, підстав для зарахування спірного періоду до страхового стажу у подвійному розмірі не було.

Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві правом подати відзив на позов не скористалося.

Суд встановив, що позивачка перебуває на обліку в органах Пенсійного фонду та отримує пенсію по інвалідності. Відповідно до матеріалів пенсійної справи її загальний страховий стаж становив 23 роки 9 місяців, а спеціальний стаж — 1 рік 9 місяців 19 днів, з урахуванням кратності — 3 роки 7 місяців 8 днів.

Правова позиція та висновки суду

Суд зазначив, що правовідносини у цій справі регулюються Конституцією України, Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Законом України «Про пенсійне забезпечення».

Суд звернув увагу, що стаття 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» передбачає зарахування стажу роботи у подвійному розмірі, зокрема, в інших інфекційних закладах охорони здоров’я. При цьому Закон України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» визначає туберкульоз як соціально небезпечну інфекційну хворобу, а протитуберкульозні диспансери — як заклади охорони здоров’я, у яких надається медична допомога хворим на туберкульоз.

Також суд врахував положення наказу Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року №385 та наказу МОЗ від 16 липня 2009 року №514, якими протитуберкульозний диспансер включений до переліку закладів охорони здоров’я та переліку туберкульозних закладів.

Суд дійшов висновку, що робота у протитуберкульозному диспансері підлягає зарахуванню до стажу роботи у подвійному розмірі, оскільки такий заклад є інфекційним закладом охорони здоров’я.

Крім того, суд зазначив, що період перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку також підлягає зарахуванню до загального та спеціального стажу роботи. Суд послався на статтю 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення» та правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 16 травня 2019 року у справі №607/15077/16-а.

Окремо суд врахував правовий висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 27 квітня 2023 року у справі №160/14078/22, відповідно до якого робота у протитуберкульозному диспансері має зараховуватися до стажу роботи у подвійному розмірі.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення адміністративного позову та визнав протиправним і скасував рішення органів Пенсійного фонду в частині розрахунку спеціального стажу.

Суд також зобов’язав Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області здійснити перерахунок пенсії з 8 серпня 2025 року із зарахуванням до спеціального стажу у подвійному розмірі періоду роботи з 1 січня 2004 року по 30 квітня 2024 року та виплатити недоотримані суми пенсійного забезпечення з урахуванням раніше виплачених сум.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.