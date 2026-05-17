Медсестра через суд добилась зачисления стажа в двойном размере за 20 лет работы в тубдиспансере

Черкасский окружной административный суд удовлетворил иск медицинской работницы в органы Пенсионного фонда Украины о зачислении периода работы в противотуберкулезном диспансере в специальный стаж в двойном размере.

Черкасский окружной административный суд рассмотрел административное дело №580/1361/26 по иску пенсионерки к Главному управлению Пенсионного фонда Украины во Львовской области и Главному управлению Пенсионного фонда Украины в городе Киеве о признании противоправным решения в части расчета специального стажа и обязании осуществить перерасчет пенсии.

Суд исследовал вопрос о зачете в страховой стаж в двойном размере периода работы в противотуберкулезном диспансере с 1 января 2004 года по 30 апреля 2024 года в соответствии со статьей 60 Закона Украины «О пенсионном обеспечении».

Предмет спора

Истица просила суд признать противоправным и отменить решение органов Пенсионного фонда №23235008476 от 15 августа 2025 года в части расчета специального стажа, а также обязать Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области осуществить перерасчет пенсии с 8 августа 2025 года с учетом специального стажа в двойном размере за период работы с 1 января 2004 года по 30 апреля 2024 года и выплатить недополученные суммы пенсионного обеспечения.

В обоснование исковых требований указывалось, что органы Пенсионного фонда не засчитали в специальный стаж период работы в КНП «Черкасский областной противотуберкулезный диспансер Черкасского областного совета», несмотря на то, что такой стаж подтверждается трудовой книжкой и справкой о подтверждении имеющегося трудового стажа. Истица работала в противотуберкулезном диспансере на должностях младшей медицинской сестры и палатной медицинской сестры.

Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области в отзыве на иск указало, что после вступления в силу новой редакции статьи 60 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» льготное исчисление стажа после 1 января 2004 года применяется исключительно для определения права на пенсию по возрасту на льготных условиях и за выслугу лет, а не для определения размера пенсии по инвалидности. Следовательно, по мнению ответчика, оснований для зачета спорного периода в страховой стаж в двойном размере не имелось.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в городе Киеве правом подать отзыв на иск не воспользовалось.

Суд установил, что истица состоит на учете в органах Пенсионного фонда и получает пенсию по инвалидности. Согласно материалам пенсионного дела, ее общий страховой стаж составлял 23 года 9 месяцев, а специальный стаж — 1 год 9 месяцев 19 дней, с учетом кратности — 3 года 7 месяцев 8 дней.

Правовая позиция и выводы суда

Суд отметил, что правоотношения по данному делу регулируются Конституцией Украины, Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и Законом Украины «О пенсионном обеспечении».

Суд обратил внимание, что статья 60 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» предусматривает зачет стажа работы в двойном размере, в частности, в других инфекционных учреждениях здравоохранения. При этом Закон Украины «О противодействии заболеванию туберкулезом» определяет туберкулез как социально опасное инфекционное заболевание, а противотуберкулезные диспансеры — как учреждения здравоохранения, в которых оказывается медицинская помощь больным туберкулезом.

Также суд учел положения приказа Министерства здравоохранения Украины от 28 октября 2002 года №385 и приказа Минздрава от 16 июля 2009 года №514, которыми противотуберкулезный диспансер включен в перечень учреждений здравоохранения и перечень туберкулезных учреждений.

Суд пришел к выводу, что работа в противотуберкулезном диспансере подлежит зачету в стаж работы в двойном размере, поскольку такое учреждение является инфекционным учреждением здравоохранения.

Кроме того, суд указал, что период пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста также подлежит зачету в общий и специальный трудовой стаж. Суд сослался на статью 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» и правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 16 мая 2019 года по делу №607/15077/16-а.

Отдельно суд учел правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 27 апреля 2023 года по делу №160/14078/22, согласно которому работа в противотуберкулезном диспансере должна засчитываться в стаж работы в двойном размере.

По результатам рассмотрения дела суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения административного иска и признал противоправным и отменил решение органов Пенсионного фонда в части расчета специального стажа.

Суд также обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины во Львовской области осуществить перерасчет пенсии с 8 августа 2025 года с зачетом в специальный стаж в двойном размере периода работы с 1 января 2004 года по 30 апреля 2024 года и выплатить недополученные суммы пенсионного обеспечения с учетом ранее выплаченных сумм.

