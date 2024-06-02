Шість планет зійдуться на небі: коли дивитися космічний парад

На небі зійдуться 6 планет, але неозброєним оком можна буде побачити лише 2.

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У понеділок, 3 червня, на небі відбудеться рідкісне космічне явище: шість планет зберуться в орбітальний парад, проте здивувати вони зможуть лише дві. Про це повідомляє The Guardian.

У цьому параді візьмуть участь Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Нептун і Уран, що відбувається, коли планети знаходяться по одному боці Сонця.

Професор Денні Стігс з Університету Ворвіка зауважив, що це явище можна буде спостерігати по всьому світу, воно відбудеться на сході сонця. Однак для того, щоб побачити його, знадобиться спеціальне обладнання.

«Уран і Нептун будуть досить слабкими, тому глядачам знадобиться добрий бінокль, щоб їх побачити», - пояснив він, додавши, що близькість Юпітера і Меркурія до Сонця обмежить їхню видимість.

Однак, за словами Стігса, деякі з планет можна буде побачити без спеціального обладнання, хоча розсіяне світло все одно може ускладнити спостереження.

«Марс та Сатурн є найбільш доступними для спостереження, їх можна побачити перед іншими планетами, що збираються, і трохи вище в небі», - підкреслив Стігс.

Планети розташуються на небі діагонально, найвище буде Сатурн, за ним - Нептун, потім Марс, Уран і Меркурій. Юпітер з'явиться найближче до горизонту.

Астрономи передбачають, що парад триватиме кілька днів.

Проте американський метеоролог Джо Рао попереджає, що не варто очікувати, що на небі з'явиться шість дисків планет.

«Яскравіші планети виглядають просто як зірки, які рідко мерехтять. Тож люди, які сподіваються побачити роздуті диски Юпітера або кільця Сатурна без додаткового обладнання, будуть дуже розчаровані», - пояснив він.

За його словами, навіть побачити деякі з цих планет буде складно.

«Наприклад, Меркурій і Юпітер будуть дуже близькі до положення Сонця на небі, тому, ймовірно, будуть замасковані яскравим сяйвом ранкових сутінків», - додав Рао.

Меркурій також буде пр облематично розгледіти через світло Сонця на ранковому небі. Далі слідує Уран, який можна побачити без додаткових засобів, але лише в дуже темному, малозасміченому небі, недоступному для більшості. Однак Уран зійде за годину до сходу сонця, тому ймовірність спостерігати його також мала.

Друга планета, яку можна буде побачити без телескопа чи бінокля, - Марс.

«Найвіддаленіша від Сонця планета - Нептун - занадто слабка, щоб її можна було побачити без додаткових засобів», - пояснив Рао. «Отже, шансів на спостереження цієї планети також майже немає, якщо ви не знаходитесь в темному місці з вільним небом, де можна побачити зірки, а також як мінімум добрий бінокль або телескоп».

Друга планета, яку можна побачити на ранковому небі 3 червня - це Сатурн.

«Для неозброєного ока Сатурн виглядає як відносно яскраве світло, що світиться з жовтувато-білим відтінком», - додав науковець.

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