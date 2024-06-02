Практика судів
  1. У світі

«Реал» став переможцем Ліги чемпіонів вже у 15-й раз

08:30, 2 червня 2024
Мадридський «Реал» переміг дортмундську «Боруссію» у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.
«Реал» став переможцем Ліги чемпіонів вже у 15-й раз
Джерело фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мадридський футбольний клуб «Реал» 15-й раз став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, здолавши у фінальному матчі німецьку «Боруссію» з Дортмунда з рахунком 2:0. Гра відбулася на стадіоні «Вемблі» в Лондоні 1 червня.

Для іспанського клубу ця перемога стала 15-ю в історії. Мадридці виграли дев'ять останніх фіналів Кубка європейських чемпіонів, у яких брали участь, і шість разів перемагали в цьому турнірі за останні 11 сезонів.

«Боруссія» у своїй історії перемагала у Лізі чемпіонів лише одного разу – у сезоні 1996-97 рр.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військова поліція зможе проводити службові розслідування та перевірки у Міноборони та Збройних Силах

Перевірки та службові розслідування Військова поліція зможе проводити на підставі письмового наказу Начальника Військової поліції або керівника територіального органу управління ВП.

Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва продовжують передавати до інших судів

Монітори, системні блоки та багатофункціональні пристрої передадуть Дніпропетровському окружному адмінсуду.

Верховна Рада розширить підстави для звільнення дипломатів і встановить ценз в 10 років стажу для присвоєння рангу Надзвичайного і Повноважного Посла

Ранг Надзвичайного і Повноважного Посла зможуть присвоювати лише за умови стажу дипломатичної служби не менше 10 років, а коло підстав для звільнення дипломатів – розширять.

Під час перереєстрації авто і отримання водійських прав будуть перевіряти дані про місце проживання і відцифрований образ обличчя

Верховна Рада готується прийняти закон, за яким ГЦС МВС під час звернення осіб за адміністративними послугами з отримання права на керування, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку авто будуть перевіряти дані про осіб з різних реєстрів.

Затримання і доставка військовозобов’язаного до ТЦК – КУпАП і постанова Кабміну 560 визначають підстави по-різному

КУпАП встановлює, що до ТЦК особа може бути доставлена з метою складення протоколу про адмінправопорушення «в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим», а постанова Кабміну 560 дозволяє затримати особу просто у разі відмови від отримання повістки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Марчак
    Віталій Марчак
    заступник голови Чернівецького апеляційного суду
  • Ігор Залімський
    Ігор Залімський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду