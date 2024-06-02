«Реал» став переможцем Ліги чемпіонів вже у 15-й раз

Мадридський «Реал» переміг дортмундську «Боруссію» у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Джерело фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Мадридський футбольний клуб «Реал» 15-й раз став переможцем Ліги чемпіонів УЄФА, здолавши у фінальному матчі німецьку «Боруссію» з Дортмунда з рахунком 2:0. Гра відбулася на стадіоні «Вемблі» в Лондоні 1 червня.

Для іспанського клубу ця перемога стала 15-ю в історії. Мадридці виграли дев'ять останніх фіналів Кубка європейських чемпіонів, у яких брали участь, і шість разів перемагали в цьому турнірі за останні 11 сезонів.

«Боруссія» у своїй історії перемагала у Лізі чемпіонів лише одного разу – у сезоні 1996-97 рр.

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