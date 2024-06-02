Чи зараховується строкова служба до страхового стажу: відповідь ПФУ

Запис про проходження строкової військової служби вноситься до трудової книжки на основі військового квитка.

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У Пенсійному фонді України наголосили, що період проходження строкової військової служби зараховується до страхового стажу.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року, є трудова книжка. Запис про проходження строкової військової служби вноситься до трудової книжки на основі військового квитка.

Якщо у трудову книжку такий запис внесено, у тому числі зазначено номер військового квитка та дату його видачі, то сканувати військовий квиток та надавати до електронної трудової книжки не обов’язково.

Якщо ж у трудовій книжці не зазначено період строкової військової служби або період зазначено, але в підставах не внесено номер військового квитка та дату його видачі, тоді для підтвердження періоду військової служби військовий квиток потрібно відсканувати та додати до електронної трудової книжки.

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