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У школах України працюють уже понад 400 офіцерів Служби освітньої безпеки, — МВС

12:58, 2 червня 2024
Наразі органи системи МВС також працюють над впровадженням паспортів безпеки закладів освіти, проводять заняття з мінної безпеки.
У школах України працюють уже понад 400 офіцерів Служби освітньої безпеки, — МВС
Ілюстративне фото, джерело - vikna.tv
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В українських школах від початку року вже працюють перші 402 офіцери Служби освітньої безпеки. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами Клименка, наразі органи системи МВС також працюють над впровадженням паспортів безпеки закладів освіти, проводять заняття з мінної безпеки.

«Це все комплекс заходів, які дозволять убезпечити наших дітей від надзвичайних подій. До того ж цьогоріч МВС запускає ліцеї, де на повному забезпеченні навчатимуть дітей наших загиблих Героїв», — підкреслив очільник МВС.

Клименко узяв участь у нараді керівників правоохоронних й інших державних органів, що відбулася в Офісі генерального прокурора до Міжнародного дня захисту дітей.

Учасники наради розглянули також стан протидії дитячій злочинності, захисту прав та інтересів дітей- учасників кримінальних проваджень, а також формування дружнього до дитини правосуддя.

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