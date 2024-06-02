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Владимир Зеленский: Украина является справедливой страной, признающей два государства – и Израиль, и Палестину

10:17, 2 июня 2024
Президент призвал к объективной оценке позиции Украины по ситуации в Секторе Газа.
Владимир Зеленский: Украина является справедливой страной, признающей два государства – и Израиль, и Палестину
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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина является справедливой страной, уважающей международное право и устав ООН, и признает два государства – и Израиль, и Палестину. Об этом он отметил на конференции «Диалог – Шангри Ла» в Сингапуре, передает «Интерфакс-Украина».

Глава государства призвал к объективной оценке позиции Украины по ситуации в Секторе Газа.

«Украина сказала, что, если террористы из ХАМАСа, это было в первый день атаки на гражданское население Израиля, атакуют гражданское население, Израиль имеет право защищаться», - сказал Президент.

«А после этого, когда Израиль был на территории Газы и был гуманитарный кризис, Украина сказала: первое – готова помогать гуманитарному Газе; второе – нужно уважать международное право; третье – Украина признает два государства, и Израиль, и Палестину, и сделает все, чтобы Израиль остановился, чтобы закончился этот конфликт, и чтобы гражданские люди не страдали», - добавил Владимир Зеленский.

«Поэтому не путайте, пожалуйста, два периода и не смешивайте их в один», - подчеркнул Глава государства.

Ранее сообщалось, что Испания, Ирландия и Норвегия официально признали Палестину независимым государством.

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