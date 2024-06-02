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Відключення світла 2 червня в Києві планують застосовувати ввечері та вночі

09:24, 2 червня 2024
2 червня у Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла.
Відключення світла 2 червня в Києві планують застосовувати ввечері та вночі
Джерело фото: Robert Gourley / Unsplash
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У неділю, 2 червня, у Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла між 00:00 і 05:00 та між 18:00 і 24:00. Про це за інформацією ДТЕК повідомляє КМДА.

Як зазначають у повідомленні, визначених «Укренерго» лімітів вистачить у середньому на 76 % потреб столиці в години, коли діють графіки.

У КМДА нагадують, що у разі застосування стабілізаційних чи екстрених відключень попередження надходить через застосунок Київ Цифровий. Щоб скористатися сервісом, потрібно додати адресу, за якою хочете отримувати повідомлення, та увімкнути сповіщення в налаштуваннях застосунку.

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