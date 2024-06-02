Інститут української мови невдовзі оприлюднить доопрацьований новий правопис

Доопрацьований правопис планують оприлюднити наприкінці цього року.

Інститут української мови продовжує роботу над усуненням недоліків, які є в новому українському правописі. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук, професор Павло Гриценко. За його словами, доопрацьований правопис буде оприлюднений наприкінці цього року.

«Правопис треба скоротити, позабирати з нього те, що стосується самоочевидних речей, яких не треба давати. Робота дуже велика, і ми намагаємося реалізувати це завдання, яке нам підкинули волюнтаристи, адміністратори. Згідно з чинним законодавством, тепер цей варіант правопису, який ми доопрацюємо, подамо комісії з мовних стандартів. І тоді вона ухвалює і пускає його в життя. Тепер не будуть причетні ані Кабмін, ані Міністерство освіти та науки. Зараз не треба створювати правописних комісій. Але ми йдемо шляхом іншим – максимального узгодження з провідними вченими, які досліджують ці питання», ‒ каже Павло Гриценко.

За словами мовознавця, в новому українському правописі є десятки помилок.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 22 травня 2024 року ухвалив постанову у справі №640/9824/19, якою залишив в силі постанову Кабміну про схвалення нової редакції українського правопису.

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