Верховний Суд залишив в силі постанову Кабміну про схвалення нової редакції українського правопису

Оскаржувана постанова Уряду, якою у травні 2019 року було схвалено нову редакцію «Українського правопису», залишена в силі.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 22 травня 2024 року ухвалив постанову у справі №640/9824/19, якою залишив в силі постанову Кабміну про схвалення нової редакції українського правопису.

Нагадаємо, 22 травня 2019 року КМУ прийняв постанову № 437 «Питання українського правопису», якою схвалено редакцію «Українського правопису», підготовлену спеціально створеною Українською національною комісією з питань правопису.

Верховний Суд у питанні, чи був уповноважений на це Кабміну, виходив з такого.

Указом Президента від 31 травня 2018 року № 156/2018 до повноважень Кабінету Міністрів віднесено, зокрема, передбачення заходів щодо зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвих механізмів її захисту та розвитку тощо.

На виконання зазначеного Указу КМУ погодив пропозицію МОН та Національної академії наук щодо схвалення Українського правопису в новій редакції, яка розроблена Українською національною комісією з питань правопису та прийняв оскаржувану постанову.

Ключовими питанням при вирішенні даного спору є, чи мав Кабмін повноваження погодитися з пропозицією МОН та Національної академії наук України щодо схвалення Українського правопису в новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису, з огляду на положення Конституції України та Закону про Кабмін.

КАС ВС зазначив наступне.

Відповідно до змісту пояснювальної записки до проекту постанови КМ України «Питання українського правопису» він розроблений МОН відповідно до пункту 1 постанови КМУ від 19 лютого 2002 року № 198 «Про Українську національну комісію з питань правопису», рішення колегії МОН та постанови Президії НАН від 24 жовтня 2018 року.

Колегія суддів КАС ВС звертає увагу, що згідно розділу 4, глави 2 параграфу 32 Регламенту КМУ, затвердженого постановою КМУ від 18 липня 2007 року № 950, проекти актів Кабінету Міністрів готуються на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента, постанов Верховної Ради тощо.

Регламентом КМУ №950 визначено, що розробниками проектів актів Кабінету Міністрів є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації відповідно до своєї компетенції.

КМУ для забезпечення здійснення своїх повноважень утворює урядові комітети, а також тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, що діють відповідно до положень, які затверджуються КМУ на підставі Типового положення, затвердженого Постановою КМУ від 17 червня 2009 року № 599 «Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України».

Постановою КМУ від 15 червня 1994 року №402 «Про підготовку і видання українського правопису» встановлено, що організаційне та науково-методичне забезпечення підготовки зазначеного правопису здійснюватимуть Інститут української мови Академії наук та Українська національна комісія з питань правопису при КММУ, а також затверджено склад названої комісії.

Постановою КМУ від 19 лютого 2002 року № 198 «Про Українську національну комісію з питань правопису», Урядом покладено на Міністерство освіти і науки та Національну академію наук організаційне і науково-методичне забезпечення діяльності Української національної комісії з питань правопису, а також підготовку до видання «Українського правопису» в новій редакції.

Постановою КМУ від 17 червня 2015 року № 416 з метою забезпечення уніфікації вживання нових мовних форм та підготовки до видання Українського правопису в новій редакції затверджено склад Української національної комісії з питань правопису (далі - Комісія).

Зі змісту наведених постанов КМУ зрозуміло, що вони прийняті на виконання повноважень відповідача визначених пунктом 2 частини першої статті 20 та статті 21 Закону № 794-VII.

До складу Української національної комісії з питань правопису увійшли мовознавці з установ Національної академії наук України та закладів вищої освіти, що представляють усі регіони держави, а також і заступник Міністра освіти і науки України, віцепрезидент Національної академії науки, директор Інституту української мови, директор Інституту мовознавства імені О.О. Потебні Національної академії наук та інші.

Постановою КМУ від 16 жовтня 2014 року №630 затверджено Положення про МОН.

Згідно п. 8 Положення Міністерство освіти і науки України в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Водночас, відповідно до пункту 1 та 2 Положення про організаційне і науково-методичне забезпечення діяльності Української національної комісії з питань правопису, затвердженого наказом МОН, Національної академії наук України від 11 серпня 2015 року № 865/463, саме вказане Положення визначає основні засади роботи Української національної комісії з питань правопису.

Комісія є науковим консультативно-дорадчим органом, що створена з метою вдосконалення норм української правописної системи та підготовки до видання Українського правопису в новій редакції.

Основними завданнями Комісії, визначеними Розділом II Положення про Комісію, є: дослідження теоретичних питань українського правопису; вивчення відношення усталеної мовної практики до правописного кодексу, виявлення та обґрунтування правописних змін; внесення пропозицій щодо нормування та кодифікації термінології та освоєння запозиченої лексики; внесення пропозицій щодо написання власних назв, їх словозміни та адаптації в мовній практиці; підготовка до видання нової редакції Українського правопису за результатами проведених досліджень.

Пунктом 7 Розділу IV Положення про Комісію визначено, що організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює МОН, консультативне, інформаційне - Національна академія наук.

Пунктом 10 Типового положення про консультативний, дорадчий та інший допоміжний орган, утворений КМУ, затвердженого Постановою КМУ від 17 червня 2009 року № 599 «Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України», визначено, що пропозиції та рекомендації допоміжного органу можуть бути реалізовані шляхом прийняття КМУ рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

Зазначеним Положенням визначено, що допоміжний орган утворюється як комісія - для забезпечення узгодження дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань, пов`язаних з реалізацією повноважень КМУ.

Підсумовуючи наведене, колегія суддів КАС ВС погоджується з висновком суду апеляційної інстанції, що процедура розроблення, схвалення та прийняття нової редакції українського правопису виглядає таким чином: нова редакція українського правопису розробляється та готується до видання та затверджується Українською національною комісією з питань правопису та схвалюється Міністерством освіти і науки України, а також Національною академією наук України.

Кабінет Міністрів України, як орган, який наділений загальним повноваженнями щодо проведення державної політики у сфері розвитку та функціонування державної мови у всіх сферах, може лише погодити (а не затвердити) схвалений МОН та Національною академією наук України варіант українського правопису, розроблений Комісією.

Судами встановлено, що у серпні - вересні 2018 року відбулося громадське обговорення проекту нової редакції Українського правопису, який було розміщено на офіційних сайтах МОН та Національної академії науки України.

Під час громадського обговорення надійшло понад 3000 пропозицій від наукових установ, закладів освіти, органів державної влади та місцевого самоврядування, окремих громадян.

Комісія після тривалої роботи рішенням від 22 жовтня 2018 року, протокол №5, схвалила доопрацьований після громадського обговорення текст проекту Українського правопису в новій редакції.

24 жовтня 2018 року проект українського правопису в новій редакції схвалено спільним рішенням МОН та Національної академії науки України.

Міністерством юстиції України у висновку за результатами правової експертизи до проекту постанови КМ України «Питання українського правопису» зроблені зауваження до нього, проте, зазначено, що оскаржувана Постанова відповідає актам вищої юридичної сили.

Тим самим, Міністерство юстиції України погодило вказаний проект постанови Уряду.

З огляду на наведені обставини проведеної процедури розробки Правопису, схвалення його МОН та Національною академією наук України, погодження проекта Постанови КМУ «Питання українського правопису» Міністерством юстиції України, колегія суддів КАС ВС вважає, що прийняття Кабінетом Міністрів України оскаржуваної постанови щодо схвалення Українського правопису в новій редакції, було логічним та завершальним етапом визначених подій.

Автор: Наталя Мамченко

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