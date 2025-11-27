  1. В Україні

В Україні змінять підхід до підтримки родин з дітьми з інвалідністю — Гетманцев пояснив ініціативу

13:48, 27 листопада 2025
В Україні планують змінити підхід до забезпечення дітей з інвалідністю медичними виробами, щоб запровадити єдину та зрозумілу систему — про це заявив Данило Гетманцев, коментуючи законопроект №14191.
В Україні змінять підхід до підтримки родин з дітьми з інвалідністю — Гетманцев пояснив ініціативу
Фото: iStock
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував положення законопроекту №14191, що викликали занепокоєння серед батьків дітей з інвалідністю. Мова йде, зокрема, про зміни, пов’язані з реімбурсацією виробів медичного призначення.

За словами Гетманцева, у чинній редакції Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» така норма взагалі була відсутня. Законопроект передбачає впровадження програми реімбурсації — механізму, який вже використовується в Україні, є прозорим, рівномірним та зрозумілим. Він дозволяє людині самостійно обирати відповідні медичні вироби.

Наразі забезпечення людей з інвалідністю такими виробами фінансується як з державного, так і з місцевих бюджетів у межах програми медичних гарантій.

Водночас відсутній чіткий механізм розмежування джерел фінансування. Крім того, у різних громадах існують власні підходи до забезпечення — через органи соцзахисту, поліклініки, рецепти або грошові компенсації, зазначив Гетманцев.

«Саме тому пропоную замінити нинішній хаотичний підхід більш прогнозованою системою, яка була б зрозумілішою і зручною для людей», — пояснив Данило Гетманцев.

Він також наголосив, що очікує підтримки законопроекту у першому читанні.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, у парламенті зареєстрували законопроект № 14191, який передбачає внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю». 

Документ пропонує перейти від фрагментарної до системної допомоги, зокрема:

  • підвищення фінансової підтримки для сімей із дітьми з інвалідністю;
  • запровадження виплат на догляд, навіть якщо батьки працюють;
  • комплексну соціальну підтримку, включно з раннім втручанням, денним доглядом, інклюзивним супроводом і програмою «перепочинок для батьків»;
  • цифровізацію призначення виплат і спрощення процедури отримання медичного висновку про інвалідність дитини.

