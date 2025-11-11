У Раді зареєстрували законопроєкт про підтримку сімей із дітьми з інвалідністю

У парламенті пропонують підвищити виплати та спростити процедури для сімей з дітьми з інвалідністю.

У парламенті зареєстрували законопроєкт № 14191, який передбачає внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю». Як повідомила співавторка законопроєкту, народна депутатка та голова підкомітету з питань молодіжної політики Ірина Борзова, документ спрямований на створення комплексної системи підтримки та підвищення соціальних гарантій для сімей, які виховують осіб із інвалідністю.

«Метою законопроєкту є створення сучасної, справедливої та гнучкої системи державної підтримки дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства, що забезпечує гідний рівень життя, сприяє соціальній інтеграції, підвищує доступ до необхідних послуг і гарантує право кожної дитини та родини на всебічну підтримку», — зазначила Борзова.

За словми нардепки, законопроєкт пропонує перейти від фрагментарної до системної допомоги, зокрема:

підвищення фінансової підтримки для сімей із дітьми з інвалідністю;

запровадження виплат на догляд, навіть якщо батьки працюють;

комплексну соціальну підтримку, включно з раннім втручанням, денним доглядом, інклюзивним супроводом і програмою «перепочинок для батьків»;

цифровізацію призначення виплат і спрощення процедури отримання медичного висновку про інвалідність дитини.

За словами депутатки, нинішня система соціальної допомоги не відповідає сучасним стандартам, не забезпечує достатнього рівня життя, а механізми надання підтримки залишаються складними та бюрократичними. Інші види допомоги для сімей є розрізненими.

«Прийняття законопроєкту стане важливим кроком до формування сучасної європейської системи соціальної підтримки, заснованої на принципах гідності, рівності можливостей і людського розвитку», — підкреслила Борзова. Вона додала, що документ чекає розгляд у комітетах і парламенті.

«Держава повинна підставити плече, щоб сім’ї відчули реальну та щоденну підтримку. Ухвалення цього документа стане важливим кроком до справедливої та системної підтримки родин, які виховують дітей з інвалідністю», — підсумувала нардепка.

