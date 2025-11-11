  1. Законодательство
В Раде зарегистрировали законопроект о поддержке семей с детьми с инвалидностью

18:05, 11 ноября 2025
В парламенте предлагают повысить выплаты и упростить процедуры для семей с детьми с инвалидностью.
В Раде зарегистрировали законопроект о поддержке семей с детьми с инвалидностью
В парламенте зарегистрировали законопроект № 14191, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью». Как сообщила соавтор законопроекта, народный депутат и председатель подкомитета по вопросам молодежной политики Ирина Борзова, документ направлен на создание комплексной системы поддержки и повышение социальных гарантий для семей, воспитывающих лиц с инвалидностью.

«Целью законопроекта является создание современной, справедливой и гибкой системы государственной поддержки детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства, которая обеспечивает достойный уровень жизни, способствует социальной интеграции, повышает доступ к необходимым услугам и гарантирует право каждого ребенка и семьи на всестороннюю поддержку», — отметила Борзова.

По словам нардепа, законопроект предлагает перейти от фрагментарной к системной помощи, в частности:

  • повышение финансовой поддержки для семей с детьми с инвалидностью;
  • введение выплат на уход, даже если родители работают;
  • комплексную социальную поддержку, включая раннее вмешательство, дневной уход, инклюзивное сопровождение и программу «передышка для родителей»;
  • цифровизацию назначения выплат и упрощение процедуры получения медицинского заключения об инвалидности ребенка.

По словам депутата, нынешняя система социальной помощи не соответствует современным стандартам, не обеспечивает достаточного уровня жизни, а механизмы оказания поддержки остаются сложными и бюрократическими. Другие виды помощи для семей являются разрозненными.

«Принятие законопроекта станет важным шагом к формированию современной европейской системы социальной поддержки, основанной на принципах достоинства, равенства возможностей и человеческого развития», — подчеркнула Борзова. Она добавила, что документ ожидает рассмотрения в комитетах и парламенте.

«Государство должно подставить плечо, чтобы семьи почувствовали реальную и ежедневную поддержку. Принятие этого документа станет важным шагом к справедливой и системной поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью», — подытожила нардеп.

