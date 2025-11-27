В Украине изменят подход к поддержке семей с детьми с инвалидностью — Гетманцев объяснил инициативу

В Украине планируется изменить подход к обеспечению детей с инвалидностью медицинскими изделиями, чтобы ввести единую и понятную систему — заявил Даниил Гетманцев, комментируя законопроект №14191.

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев прокомментировал положения законопроекта №14191, которые вызвали обеспокоенность среди родителей детей с инвалидностью. Речь идет, в частности, об изменениях, связанных с возмещением стоимости изделий медицинского назначения.

По словам Гетманцева, в действующей редакции Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» такая норма вообще отсутствовала. Законопроект предусматривает внедрение программы возмещения — механизма, который уже используется в Украине, является прозрачным, равномерным и понятным. Он позволяет человеку самостоятельно выбирать подходящие медицинские изделия.

В настоящее время обеспечение людей с инвалидностью такими изделиями финансируется как из государственного, так и из местных бюджетов в рамках программы медицинских гарантий.

При этом отсутствует четкий механизм разграничения источников финансирования. Кроме того, в разных громадах существуют собственные подходы к обеспечению — через органы соцзащиты, поликлиники, рецепты или денежные компенсации, отметил Гетманцев.

«Именно поэтому предлагаю заменить нынешний хаотичный подход более прогнозируемой системой, которая была бы понятнее и удобнее для людей», — пояснил Даниил Гетманцев.

Он также подчеркнул, что ожидает поддержки законопроекта в первом чтении.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в парламенте зарегистрирован законопроект №14191, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью».

Документ предлагает перейти от фрагментарной к системной помощи, в частности:

повышение финансовой поддержки для семей с детьми с инвалидностью;

внедрение выплат по уходу, даже если родители работают;

комплексную социальную поддержку, включая раннее вмешательство, дневной уход, инклюзивное сопровождение и программу «передышка для родителей»;

цифровизацию назначения выплат и упрощение процедуры получения медицинского заключения об инвалидности ребенка.

