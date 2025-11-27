«Тактовий рух» означає, що поїзди вирушатимуть у один і той самий час щогодини.

«Укрзалізниця» оголосила про запровадження тактового руху на одному з найпопулярніших маршрутів країни — Київ–Львів–Київ. Новий графік діятиме з 14 грудня та стане основою розкладу на 2026 рік.

Щогодинні відправлення — як у Європі

Згідно з новим підходом, поїзди курсуватимуть зі стабільним повторюваним інтервалом — щогодини. Така система широко використовується у Німеччині, Австрії, Нідерландах та інших країнах із розвиненою залізничною мережею. В Україні ж її успішно протестували на маршрутах Kyiv City Express.

«Тактовий рух» означає, що поїзди вирушатимуть у один і той самий час щогодини, що суттєво спрощує планування поїздок для пасажирів.

У чому перевага

Зручно для пасажирів: розклад легко запам’ятати, а рейси стають передбачуваними.

Зручно для залізниці: рівномірний пасажиропотік і менші пікові навантаження.

Більшість рейсів — цілорічні із кількома виключеннями для «позапікового» періоду.

