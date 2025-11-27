  1. В Украине

УЗ запускает ежечасные рейсы между Киевом и Львовом как в Европе

13:12, 27 ноября 2025
«Тактовое движение» означает, что поезда будут отправляться в одно и то же время каждый час.
Фото: Виталий Носач/РБК-Украина
«Укрзализныця» объявила о внедрении тактового движения на одном из самых популярных маршрутов страны — Киев–Львов–Киев. Новый график будет действовать с 14 декабря и станет основой расписания на 2026 год.

Ежечасные отправления — как в Европе

Согласно новому подходу, поезда будут курсировать со стабильным повторяющимся интервалом — каждый час. Такая система широко применяется в Германии, Австрии, Нидерландах и других странах с развитой железнодорожной сетью. В Украине же она успешно протестирована на маршрутах Kyiv City Express.

«Тактовое движение» означает, что поезда отправляются в одно и то же время каждый час, что значительно упрощает пассажирам планирование поездок.

В чем преимущество

  • Удобно для пассажиров: расписание легко запомнить, а рейсы становятся предсказуемыми.
  • Удобно для железной дороги: равномерный пассажиропоток и меньшие пиковые нагрузки.
  • Большинство рейсов — круглогодичные, с несколькими исключениями для «внепикового» периода.

