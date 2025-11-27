УЗ запускает ежечасные рейсы между Киевом и Львовом как в Европе
«Укрзализныця» объявила о внедрении тактового движения на одном из самых популярных маршрутов страны — Киев–Львов–Киев. Новый график будет действовать с 14 декабря и станет основой расписания на 2026 год.
Ежечасные отправления — как в Европе
Согласно новому подходу, поезда будут курсировать со стабильным повторяющимся интервалом — каждый час. Такая система широко применяется в Германии, Австрии, Нидерландах и других странах с развитой железнодорожной сетью. В Украине же она успешно протестирована на маршрутах Kyiv City Express.
«Тактовое движение» означает, что поезда отправляются в одно и то же время каждый час, что значительно упрощает пассажирам планирование поездок.
В чем преимущество
- Удобно для пассажиров: расписание легко запомнить, а рейсы становятся предсказуемыми.
- Удобно для железной дороги: равномерный пассажиропоток и меньшие пиковые нагрузки.
- Большинство рейсов — круглогодичные, с несколькими исключениями для «внепикового» периода.
