УЗ запускает ежечасные рейсы между Киевом и Львовом как в Европе

«Укрзализныця» объявила о внедрении тактового движения на одном из самых популярных маршрутов страны — Киев–Львов–Киев. Новый график будет действовать с 14 декабря и станет основой расписания на 2026 год.

Ежечасные отправления — как в Европе

Согласно новому подходу, поезда будут курсировать со стабильным повторяющимся интервалом — каждый час. Такая система широко применяется в Германии, Австрии, Нидерландах и других странах с развитой железнодорожной сетью. В Украине же она успешно протестирована на маршрутах Kyiv City Express.

«Тактовое движение» означает, что поезда отправляются в одно и то же время каждый час, что значительно упрощает пассажирам планирование поездок.

В чем преимущество

Удобно для пассажиров: расписание легко запомнить, а рейсы становятся предсказуемыми.

Удобно для железной дороги: равномерный пассажиропоток и меньшие пиковые нагрузки.

Большинство рейсов — круглогодичные, с несколькими исключениями для «внепикового» периода.

