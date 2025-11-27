На Прикарпатті заступник начальника ТЦК побив військовозобов’язаного під час ВЛК

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали орхіектомії.

Офіс Генерального прокурора повідомив про оголошення підозри заступнику начальника територіального центру комплектування на Івано-Франківщині, якого звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень військовозобов’язаному під час проходження медичного огляду.

Як усе сталося

За даними слідства, групу чоловіків направили до лікарні для проходження військово-лікарської комісії. Один із них відмовився робити флюорографію. У відповідь підполковник ТЦК умисно завдав йому щонайменше п’ять ударів, переважно в ділянку паху.

Унаслідок жорстокого побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що потребували хірургічного видалення одного з органів (орхіектомії).

Орхіектомія – це хірургічна операція з видалення одного або обох яєчок.

Що інкримінують посадовцю

Посадовця підозрюють у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність до незаконних дій інших осіб, включно з правоохоронцями.

