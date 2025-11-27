  1. В Україні

На Прикарпатті заступник начальника ТЦК побив військовозобов’язаного під час ВЛК

13:32, 27 листопада 2025
Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що вимагали орхіектомії.
На Прикарпатті заступник начальника ТЦК побив військовозобов’язаного під час ВЛК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Офіс Генерального прокурора повідомив про оголошення підозри заступнику начальника територіального центру комплектування на Івано-Франківщині, якого звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень військовозобов’язаному під час проходження медичного огляду.

Як усе сталося

За даними слідства, групу чоловіків направили до лікарні для проходження військово-лікарської комісії. Один із них відмовився робити флюорографію. У відповідь підполковник ТЦК умисно завдав йому щонайменше п’ять ударів, переважно в ділянку паху.

Унаслідок жорстокого побиття потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що потребували хірургічного видалення одного з органів (орхіектомії).

Орхіектомія – це хірургічна операція з видалення одного або обох яєчок.

Що інкримінують посадовцю

Посадовця підозрюють у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Правоохоронці перевіряють можливу причетність до незаконних дій інших осіб, включно з правоохоронцями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Верховний Суд роз’яснив порядок обчислення строку на оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця

КЦС ВС поставив крапку в дискусіях щодо того, який строк застосовується при оскарженні рішень, дій або бездіяльності державного виконавця: 10 календарних днів чи 10 робочих.

Диверсії на польській залізниці: видано ордер на арешт двох громадян України

Національна прокуратура Польщі вважає, що Євген Іванов та Олександр Кононов втекли до Білорусі.

Велика Палата ВС кардинально змінила підхід у визначенні строків оскарження виконавчого напису нотаріуса

Після рішення Європейського суду з прав людини у справі «ТОВ «Укркава» проти України» Велика Палата Верховного Суду переглянула власну постанову 2019 року.

Комісія розглянула нові заяви про встановлення факту полону: юристи вказують на прогалини процедури та ризики для родин

На які проблеми вказують правники.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]