На Прикарпатье заместитель начальника ТЦК избил военнообязанного во время ВЛК

13:32, 27 ноября 2025
Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, которые потребовали орхиэктомии.
Офис Генерального прокурора сообщил об объявлении подозрения заместителю начальника территориального центра комплектования на Ивано-Франковщине, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений военнообязанному во время прохождения медицинского осмотра.

Как все произошло

По данным следствия, группу мужчин направили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Один из них отказался делать флюорографию. В ответ подполковник ТЦК умышленно нанес ему не менее пяти ударов, преимущественно в область паха.

В результате жестокого избиения потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, что потребовало хирургического удаления одного из органов (орхиэктомии).

Орхиэктомия — это хирургическая операция по удалению одного или обоих яичек.

Что инкриминируют должностному лицу

Чиновника подозревают в превышении власти в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Правоохранители проверяют возможную причастность к незаконным действиям других лиц, включая сотрудников правоохранительных органов.

