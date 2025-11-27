На Прикарпатье заместитель начальника ТЦК избил военнообязанного во время ВЛК
Офис Генерального прокурора сообщил об объявлении подозрения заместителю начальника территориального центра комплектования на Ивано-Франковщине, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений военнообязанному во время прохождения медицинского осмотра.
Как все произошло
По данным следствия, группу мужчин направили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Один из них отказался делать флюорографию. В ответ подполковник ТЦК умышленно нанес ему не менее пяти ударов, преимущественно в область паха.
В результате жестокого избиения потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, что потребовало хирургического удаления одного из органов (орхиэктомии).
Орхиэктомия — это хирургическая операция по удалению одного или обоих яичек.
Что инкриминируют должностному лицу
Чиновника подозревают в превышении власти в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.
Правоохранители проверяют возможную причастность к незаконным действиям других лиц, включая сотрудников правоохранительных органов.
