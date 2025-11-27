На Прикарпатье заместитель начальника ТЦК избил военнообязанного во время ВЛК

Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, которые потребовали орхиэктомии.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис Генерального прокурора сообщил об объявлении подозрения заместителю начальника территориального центра комплектования на Ивано-Франковщине, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений военнообязанному во время прохождения медицинского осмотра.

Как все произошло

По данным следствия, группу мужчин направили в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Один из них отказался делать флюорографию. В ответ подполковник ТЦК умышленно нанес ему не менее пяти ударов, преимущественно в область паха.

В результате жестокого избиения потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, что потребовало хирургического удаления одного из органов (орхиэктомии).

Орхиэктомия — это хирургическая операция по удалению одного или обоих яичек.

Что инкриминируют должностному лицу

Чиновника подозревают в превышении власти в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

По ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

Правоохранители проверяют возможную причастность к незаконным действиям других лиц, включая сотрудников правоохранительных органов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.