Китай отказался от участия в Саммите мира, — СМИ

Китай не отправится на мирную конференцию в Швейцарию.

Китай решил не участвовать в мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии 15 и 16 июня. Об этом сообщило агентство Reuters.

Три источника сообщили, что Пекин отклонил приглашение, так как не были выполнены условия участия.

Ранее Китай заявлял, что среди невыполненных условий - признание конференции как россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и честное обсуждение всех предложений.

Напомним, Владимир Зеленский назвал три вопроса, которые обсудят на Глобальном саммите мира в июне.

Также в ОП объяснили, почему Украина не называет количество стран, которые приедут на Саммит мира.

Добавим, ранее Владимир Зеленский обратился к Джо Байдену и Си Цзиньпину, чтобы они приняли участие в Саммите мира лично.

Кроме того, в ЕС размышляют над саммитом в Саудовской Аравии осенью с участием рф.

Напомним, в Белом доме подтверждают участие США в Саммите мира, но не говорят, кто поедет.

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