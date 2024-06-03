Во время авиашоу в Португалии столкнулись два самолета, один пилот погиб

Два каскадерских самолета столкнулись в воздухе – пилот одного из них, гражданин Испании, погиб.

В Португалии во время авиашоу в городе Бежа два самолета столкнулись в воздухе, в результате чего пилот из Испании погиб. Об этом сообщает «Reuters».

Авиашоу проходило 2 июня на авиабазе в 180 км к югу от Лиссабона. Участие в шоу принимали испанские и португальские пилоты.

Капитан воздушных сил Патрисия Фернандес сообщила в комментарии СМИ, что пилот одного из самолетов, гражданин Испании, погиб, второй пилот получил ранения.

После аварии было решено отменить Beja AirShow, самый крупный авиафестиваль Португалии.

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