Під час авіашоу у Португалії зіткнулися два літаки, один пілот загинув

Два каскадерські літаки зіткнулися в повітрі – пілот одного з них, громадянин Іспанії, загинув.

У Португалії під час авіашоу у місті Бежа два літаки зіткнулися у повітрі, внаслідок чого пілот з Іспанії загинув. Про це повідомляє «Reuters».

Авіашоу проходило 2 червня на авіабазі, що за 180 км на південь від Лісабона. Участь в шоу приймали іспанські та португальські пілоти.

Капітан повітряних сил Патрісія Фернандес повідомила у коментарі ЗМІ, що пілот одного з літаків, громадянин Іспанії, загинув, другий пілот отримав поранення.

Після аварії було вирішено скасувати Beja AirShow, найбільший авіафестиваль Португалії.

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