У поліції озвучили суму штрафів, яку сплатили водії за час роботи камер автофіксації

За 4 роки поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов, з цієї кількості було виконано — 89%.

За чотири роки, відколи в Україні було запущено систему автофіксації порушень правил дорожнього руху, водії сплатили до бюджету штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, 265 приладів контролю наразі працюють у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками. Камери функціонують у 25 містах та 15 областях держави, окрім областей, де тривають бойові дії.

«Лише за цей рік ми підключили до системи фіксації 50 приладів контролю, з них відновили роботу 19 приладів, які були підключені до вторгнення рф, та 31 прилад підключено вперше», - зазначив він.

За 4 роки поліцейські винесли понад 10 мільйонів постанов. З цієї кількості було виконано 89% постанов та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 мільярда гривень.

Олексій Білошицький наголосив, що до запуску системи фіксації кількість ДТП з загиблими та/або травмованими в місцях встановлення приладів контролю становила — 541, наразі — 175 (47 випадків з причини перевищення швидкості).

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