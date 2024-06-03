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В полиции озвучили сумму штрафов, которую заплатили водители за время работы камер автофиксации

10:18, 3 июня 2024
За 4 года полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений, из этого количества было исполнено — 89%.
В полиции озвучили сумму штрафов, которую заплатили водители за время работы камер автофиксации
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За четыре года, с момента когда в Украине была запущена система автофиксации нарушений правил дорожного движения, водители уплатили в бюджет штрафов на сумму более 2,1 млрд грн.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, 265 приборов контроля в настоящее время работают в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. Камеры функционируют в 25 городах и 15 областях государства, кроме областей, где продолжаются боевые действия.

«Только за этот год мы подключили к системе фиксации 50 приборов контроля, из них возобновили работу 19 приборов, которые были подключенны к вторжению рф, и 31 прибор подключен впервые», - отметил он.

За 4 года полицейские вынесли более 10 миллионов постановлений. Из этого количества было исполнено 89% постановлений и уплачено штрафов на общую сумму более 2,1 миллиарда гривен.

Алексей Белошицкий подчеркнул, что до запуска системы фиксации количество ДТП с погибшими и/или травмированными в местах установки приборов контроля составило — 541, сейчас — 175 (47 случаев по причине превышения скорости).

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