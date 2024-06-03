Зеленский прибыл с визитом в Филиппины и анонсировал открытие посольства Украины

Владимир Зеленский прилетел в Манилу и впервые встретился с президентом Филиппин.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Зеленский посетил Республику Филиппины, где провел встречу с Президентом этой страны Фердинандом Маркосом-младшим, которая стала первой в истории двусторонних отношений. Об этом сообщил официальный сайт Главы государства.

Украинский лидер выразил благодарность Президенту Филиппин за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также важных резолюций ООН, осуждающих российскую агрессию.

«Очень рад быть впервые в вашей стране. Благодарны за вашу четкую позицию по агрессии россии против нашей страны», – подчеркнул он.

Владимир Зеленский проинформировал об открытии Посольства Украины в Республике Филиппины уже в этом году, что должно усилить сотрудничество между государствами.

Президент Украины рассказал о подготовке к первому Глобальному саммиту мира и отметил важность представления стран Юго-Восточной Азии на этом мероприятии. Филиппины согласились принять участие в Саммите.

Также во время встречи обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, поставки украинской аграрной продукции в Филиппины.

Дипломатические отношения между Украиной и Филиппинами длятся 32 года. Их официально установили 7 апреля 1992-го.

Филиппины поддержали нашу страну в голосовании за резолюцию о территориальной целостности Украины во время заседания Генеральной Ассамблеи ООН 27 марта 2014 г., а также решительно осудили российскую агрессию после начала полномасштабного вторжения.

По данным Бюро иммиграции Республики Филиппины, на май 2024 года в стране проживает 95 украинцев.

Фото: president.gov.ua

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