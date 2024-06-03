На Хмельнитчине во время купания утонули двое подростков

На водоеме утонули девочка 2013 года рождения и мальчик 2010 года.

В Хмельницкой области во время купания утонули два подростка. После обеда 2 июня к спасателям поступило сообщение от сотрудников полиции о возможной трагедии в селе Сутковцы на местном водоеме.

Еще до прибытия чрезвычайников медики достали из воды тело мальчика 2010 года рождения и начали реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не дали результата.

Для поиска другого подростка были привлечены водолазы ГСЧС Хмельнитчины. Они обследовали акваторию пруда и подняли на поверхность тело девочки 2013 года рождения.

Также стало известно, что в Киеве на озере в Шевченковском районе погиб ребенок.

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