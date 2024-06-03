3 июня: какой сегодня праздник и главные события

3 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день велосипеда.

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В понедельник, 3 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

3 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день велосипеда. Праздник был установлен по инициативе Генассамблеи ООН в 2018 году. В своем современном виде велосипед появился не так давно. Более того, трудно установить одного автора настоящего изобретения. Для создания этого простого, но достаточно популярного транспортного средства, приложили усилия многие изобретатели. Существует даже мнение, что первому пришла в голову идея создать двухколесную машину еще Леонардо да Винчи. Это даже подтверждают эскизы, на которых изображена конструкция, чем-то напоминающая современный велосипед.

Также 3 июня День велосипедиста. Связан этот праздник с ростом популярности велосипедов. Оно было создано по инициативе социолога Лешека Сибильского 12 апреля 2018 во время заседания ООН. Идею поддержали представители 56 стран мира. Главная цель дня состоит в поддержании культуры езды на велосипеде.

А еще 3 июня празднуют Всемирный день сидра. Праздник был установлен для чествования культуры и истории изготовления сидра. Это ферментированный напиток, который производится из яблок или других фруктов. В этот день часто организуют различные мероприятия, в том числе дегустации сидра, фестивали и т.д.

3 июня День средств защиты от насекомых. Праздник привлекает внимание к важности использования специальных средств защиты от насекомых, чтобы предотвратить болезни, которые они вызывают. Например, клещи и комары могут переносить достаточно серьезные заболевания, а благодаря репеллентам можно значительно снизить риск заражения.

Также 3 июня Всемирный день людей с деформацией стопы. Он призывает к осведомленности о существовании косолапости и возможностях ее лечения. Дату выбрали в честь дня рождения испанского ортопеда Игнасио Понсети, который изобрел метод коррекции косолапости (гипсование).

А еще 3 июня День рождения парашюта. Именно в этот день 1785 французский изобретатель Франсуа Бланшар продемонстрировал первое устройство для медленного приземления. Тогда была успешно приземлена собака. А через год он повторил свой эксперимент уже с бараном. 22 октября 1797 года совершил первый прыжок с парашютом европейский доброволец Андре-Жак Гарнер, успешно приземлившийся над французским парком Монсо.

Какой сегодня церковный праздник

3 июня в церковном календаре – день памяти святого мученика Лукилиана и тех, кто с ним. Лукилиян был христианским мучеником, который вместе со своими соратниками пострадал за веру. Этот день является частью православного церковного календаря и почитается верующими, вспоминающими жизнь и жертву этих святых.

Календарь важных событий за 3 июня:

1527 год — в 7 часов вечера начинается Большой пожар Львова, уничтожающий всю готическую застройку города;

1571 год — войска крымского хана Девлет-Герая захватывают и до фона сжигают Москву;

1638 год – начинается Жовнинская битва – решающая битва повстанцев во главе с Дмитрием Гуней против шляхетского войска Речи Посполитой во время восстания Острянина;

1768 год — гайдамацкие отряды Максима Железняка и Ивана Гонты берут Умань;

1892 год — основывают английский футбольный клуб «Ливерпуль»;

1998 год – железнодорожная катастрофа вблизи Эшеде в Германии;

2006 год – Черногория провозглашает независимость;

2017 год – начинает действовать интернетная социальная сеть «Ukrainians»;

2017 год – в Лондоне осуществляют серию террористических атак.

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