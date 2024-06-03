3 червня: яке сьогодні свято та головні події

3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда.

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У понеділок, 3 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

3 червня в Україні і світі святкують Всесвітній день велосипеда. Свято було встановлено за ініціативи Генасамблеї ООН 2018 року. У своєму сучасному вигляді велосипед з'явився не так давно. Ба більше, важко встановити одного автора цього винаходу. Для створення цього простого, але досить популярного транспортного засобу, доклали зусиль чимало винахідників. Існує навіть думка, що першому прийшла в голову ідея створити двоколісну машину ще Леонардо да Вінчі. Це навіть підтверджують ескізи, на яких зображено конструкцію, яка чимось нагадує сучасний велосипед.

Також 3 червня День велосипедиста. Пов'язане це свято із зростанням популярності велосипедів. Воно було створене за ініціативи соціолога Лешека Сібільського 12 квітня 2018 року під час засідання ООН. Ідею тоді підтримали представники 56 країн світу. Головна мета дня полягає у підтриманні культури їзди на велосипеді.

А ще 3 червня святкують Всесвітній день сидру. Свято було встановлене для вшанування культури і історії виготовлення сидру. Це ферментований напій, який виготовляється з яблук чи інших фруктів. Цього дня часто організовують різноманітні заходи, в тому числі дегустації сидру, фестивалі тощо.

3 червня День засобів захисту від комах. Свято привертає увагу до важливості використання спеціальних засобів захисту від комах, щоб запобігти хворобам, які ті спричиняють. Наприклад, кліщі і комарі можуть переносити досить серйозні захворювання, а завдяки репелентам можна знайно зменшити ризик зараження.

Також 3 червня Всесвітній день людей з деформацією стопи. Він закликає до обізнанності щодо існування клишоногості та можливостей її лікування. Дату обрали на честь дня народження іспанського ортопеда Ігнасіо Понсеті, який винайшов метод корекції клишоногості (гіпсування).

А ще 3 червня День народження парашута. Саме цього дня 1785 року французький винахідник Франсуа Бланшар продемонстрував перший пристрій для повільного приземлення. Тоді було успішно приземлено собаку. А через рік він повторив свій експеримент вже з бараном. 22 жовтня 1797 року зробив перший стрибок з парашутом європейський доброволець Андре-Жак Гарнер, який успішно приземлився над французьким парком Монсо.

Яке сьогодні церковне свято

3 червня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним. Лукиліян був християнським мучеником, який разом зі своїми сподвижниками постраждав за віру. Цей день є частиною православного церковного календаря і вшановується вірянами, які згадують життя і жертву цих святих.

Календар важливих подій за 3 червня:

1527 рік — о 7 годині вечора розпочинається Велика пожежа Львова, що знищує всю готичну забудову міста;

1571 рік — війська кримського хана Девлет-Ґерая захоплюють і до тла спалюють Москву;

1638 рік — починається Жовнинська битва — вирішальна битва повстанців на чолі з Дмитром Гунею проти шляхетського війська Речі Посполитої під час повстання Острянина;

1768 рік — гайдамацькі загони Максима Залізняка та Івана Ґонти беруть Умань;

1892 рік — засновують англійський футбольний клуб «Ліверпуль»;

1998 рік — залізнична катастрофа поблизу Ешеде в Німеччині;

2006 рік — Чорногорія проголошує незалежність;

2017 рік — починає діяти інтернетна соціальна мережа «Ukrainians»;

2017 рік — у Лондоні здійснюють серію терористичних атак.

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